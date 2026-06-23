Путин: на Западе открыто говорят о подготовке войны с Россией

На Западе открыто говорят о подготовке войны с Россией. Об это заявил президент РФ Владимир Путин.

Глава государства заметил, что заявления недружественных стран об якобы угрозах со стороны России в их адрес — лживые.

«Схема действий так называемого лжедемократического Запада очень проста — вначале создают угрозы для нашей страны, вынуждают нас предпринимать действия, необходимые для самообороны и самозащиты, а затем тут же обвиняют нас во всех смертных грехах для обоснования продолжения своей агрессивной политики», — объяснил Путин на встрече с выпускниками высших военно-учебных заведений.

Президент добавил, что на Западе раньше просто поддерживали Украину, но сейчас перешли уже к прямой подготовке к войне с Россией. Страны НАТО наращивают военные бюджеты. При этом власти этих стран оправдывают милитаризацию «российской угрозой».

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