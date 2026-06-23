Заселилась в особняк: Муцениеце показала интерьер нового дома

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Актриса довольно быстро освоилась на месте, стоимость которого оценивается в 200 миллионов рублей.

Муцениеце показала дом Дранги за 200 миллионов рублей

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Муцениеце показала интерьер нового подмосковного особняка

Актриса Агата Муцениеце поделилась новыми кадрами из загородного дома, где проживает вместе с супругом, музыкантом Петр Дранга, и детьми. Снимки появились в социальных сетях артистки и позволили поклонникам увидеть обстановку особняка, расположенного в элитном поселке Княжье Озеро.

После переезда в новое жилье Муцениеце редко рассказывает о подробностях семейной жизни. Однако на этот раз она решила показать часть интерьеров и прилегающую территорию. По словам актрисы, ей удалось быстро освоиться на новом месте и привыкнуть к загородному ритму жизни.

«Все настолько красиво, что даже нереально! Дети ходят в школу пешком, я как в американском кино кричу им из окна: «Пока!» — поделилась Агата.

Отдельное внимание Муцениеце уделила саду возле дома. Она разместила снимок букета, собранного собственноручно из цветов, выращенных на участке. Композицию актриса сфотографировала в столовой, где установлен массивный мраморный стол.

«Смотрите, какой букет собрала со своей клумбы», — подписала снимок артистка.

Стоимость особняка оценивается примерно в 200 миллионов рублей. На территории расположены несколько построек, включая отдельный дом для обслуживающего персонала.

Заселилась в особняк: Муцениеце показала интерьер нового дома

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Instagram*/agataagata

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Instagram*/agataagata

Муцениеце и Дранга поженились летом 2025 года. В декабре того же года у супругов родилась дочь, которую назвали Верой. Кроме того, актриса воспитывает сына Тимофея и дочь Мию от брака с актером Павлом Прилучным.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Агата Муцениеце, работающая над восстановлением фигуры после рождения третьего ребенка, рассказала о трудностях, с которыми столкнулась в процессе похудения. По словам актрисы, добиться желаемого результата оказывается не так просто, как она рассчитывала.

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