Кормление грудью на людях: адвокат объяснила права матерей

Адвокат Пономарева: матерям можно кормить детей грудью в общественных местах

Кормление ребенка грудью в общественном месте само по себе не является нарушением и не подпадает под статью о мелком хулиганстве. Об этом в беседе с 5-tv.ru рассказала адвокат Елена Пономарева.

По словам специалиста, в таких ситуациях отсутствует обязательный признак правонарушения — грубое нарушение общественного порядка или явное неуважение к окружающим.

«Это не считается мелким хулиганством, потому что нет как такового грубого нарушения общественного порядка в этой части», — пояснила Пономарева.

Она отметила, что если женщина старается прикрыться или отворачивается, то такие действия не могут рассматриваться как демонстрация, нарушающая права других людей. По словам адвоката, кормление ребенка связано с его потребностями и не является противоправным действием.

«Она решает целевой вопрос, связанный с жизнедеятельностью ребенка. Поэтому здесь нет состава правонарушения», — добавила Пономарева.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что некоторые повседневные привычки могут ускорять потерю упругости кожи и изменения формы груди. Специалисты отмечают, что одним из факторов являются резкие колебания веса, из-за которых кожа растягивается, а связки, поддерживающие грудь, могут терять прочность. Также на состояние кожи негативно влияет курение, ускоряющее разрушение коллагена и эластина.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.