Кормление грудью на людях: адвокат объяснила права матерей

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Лилия Килячкова
Лилия Килячкова Эксклюзив 52 0

Само по себе такое действие не означает неуважения к окружающим.

Фото, видео: © Getty Images/picture alliance/Contributor; 5-tv.ru

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Адвокат Пономарева: матерям можно кормить детей грудью в общественных местах

Кормление ребенка грудью в общественном месте само по себе не является нарушением и не подпадает под статью о мелком хулиганстве. Об этом в беседе с 5-tv.ru рассказала адвокат Елена Пономарева.

По словам специалиста, в таких ситуациях отсутствует обязательный признак правонарушения — грубое нарушение общественного порядка или явное неуважение к окружающим.

«Это не считается мелким хулиганством, потому что нет как такового грубого нарушения общественного порядка в этой части», — пояснила Пономарева.

Она отметила, что если женщина старается прикрыться или отворачивается, то такие действия не могут рассматриваться как демонстрация, нарушающая права других людей. По словам адвоката, кормление ребенка связано с его потребностями и не является противоправным действием.

«Она решает целевой вопрос, связанный с жизнедеятельностью ребенка. Поэтому здесь нет состава правонарушения», — добавила Пономарева.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что некоторые повседневные привычки могут ускорять потерю упругости кожи и изменения формы груди. Специалисты отмечают, что одним из факторов являются резкие колебания веса, из-за которых кожа растягивается, а связки, поддерживающие грудь, могут терять прочность. Также на состояние кожи негативно влияет курение, ускоряющее разрушение коллагена и эластина.

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