В Госдуме предложили отменить обязательные уроки по субботам

Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым предложили отменить обязательные уроки по субботам. Обращение на имя главы Роспотребнадзора Анны Поповой оказалось в распоряжении РИА Новости.

Сейчас школы могут самостоятельно устанавливать режим обучения, поэтому в одних учебных заведениях занятия проходят пять дней в неделю, а в других — шесть. Авторы инициативы считают, что такой подход создает разницу в учебной нагрузке между школьниками.

Депутаты предлагают закрепить пятидневную неделю для начального, основного и среднего общего образования. По их мнению, это позволит установить единый порядок для школ во всех регионах и обеспечить детям два полноценных дня без обязательных уроков.

Субботу при этом предлагают не исключать из школьной жизни. В этот день смогут проходить кружки, спортивные соревнования, культурные и другие мероприятия, однако посещение таких занятий должно быть добровольным.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что бывший министр образования Андрей Фурсенко предложил усложнить ЕГЭ, чтобы снизить количество высоких результатов и тем самым уменьшить конкуренцию при поступлении в вузы.

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