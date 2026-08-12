В Госдуме предложили отменить обязательные уроки по субботам

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Дарья Корзина
Дарья Корзина 34 0

Депутаты хотят перевести школы на единый пятидневный график.

В Госдуме предложили отменить учебу по субботам

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым предложили отменить обязательные уроки по субботам. Обращение на имя главы Роспотребнадзора Анны Поповой оказалось в распоряжении РИА Новости.

Сейчас школы могут самостоятельно устанавливать режим обучения, поэтому в одних учебных заведениях занятия проходят пять дней в неделю, а в других — шесть. Авторы инициативы считают, что такой подход создает разницу в учебной нагрузке между школьниками.

Депутаты предлагают закрепить пятидневную неделю для начального, основного и среднего общего образования. По их мнению, это позволит установить единый порядок для школ во всех регионах и обеспечить детям два полноценных дня без обязательных уроков.

Субботу при этом предлагают не исключать из школьной жизни. В этот день смогут проходить кружки, спортивные соревнования, культурные и другие мероприятия, однако посещение таких занятий должно быть добровольным.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что бывший министр образования Андрей Фурсенко предложил усложнить ЕГЭ, чтобы снизить количество высоких результатов и тем самым уменьшить конкуренцию при поступлении в вузы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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