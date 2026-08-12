Сбившему пиар-директора журнала «Москвичка» водителю предъявлено обвинение

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Алена Куликова
Алена Куликова 50 0

Он вину признавать не хочет.

Водителю грузовика предъявили обвинение после ДТП в Москве

Фото: MAX/ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ

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Сбившему пиар-директора на Ходынской водителю предъявили обвинение

Водителю грузовика, который сбил пиар-директора журнала «Москвичка» Екатерину Чаковскую на Ходынской улице, предъявили обвинение. После аварии мужчина уехал с места происшествия. Об этом сообщила прокуратура Москвы в мессенджере МАКС.

По данным прокуратуры, дело возбудили по пункту «б» части 2 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации о нарушении правил дорожного движения, которое привело к тяжкому вреду здоровью человека. 

В прокуратуре уточнили, что водитель не признал свою вину. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что ДТП произошло утром. Екатерина Чаковская переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда на нее наехал грузовик. После столкновения водитель не остановился. Затем женщину с травмами доставили в больницу. Сейчас она находится в реанимации. По словам бренд-директора журнала «Москвичка», мужчина управлял автокраном.

После задержания в отношении водителя возбудили уголовное дело. Прокуратура Москвы контролирует проверку и установление всех обстоятельств произошедшего.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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