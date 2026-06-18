Глава Пентагона Хегсет: США не намерены распылять ресурсы на страны ЕС

В Брюсселе сейчас проходит саммит НАТО, на котором устроили настоящий разнос союзникам из Европы. Глава Пентагона Пит Хегсет дал понять, что США не намерены распылять ресурсы на страны ЕС и сократят численность американских войск на континенте. То есть о своей безопасности европейцам придется заботиться самостоятельно. А еще активнее пополнять бюджет НАТО.

По словам генсека альянса Марка Рютте, в идеале странам Евросоюза стоит хотя бы сравняться с теми расходами, которые несут Соединенные Штаты. Поэтому в Вашингтоне проконтролируют, кто и сколько даст денег.

«Нам нужно производить больше — как в США, так и в Европе, потому что мы должны не только не отставать, но и превзойти Китай, Россию и другие страны, которые в данный момент быстро наращивают свое оборонно-промышленное производство», — заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

И на этой же встрече представителей НАТО министр обороны Бельгии заявил о планах отправить Украине семь истребителей F-16. Поставку могут оформить до конца года. Впрочем, есть одно «но»: более половины самолетов не готовы к полетам. В Брюсселе не стали скрывать — они годятся разве что на запчасти.

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