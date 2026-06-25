В Венесуэле мужчина спас двух собак из пострадавшего от землетрясений дома

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Анастасия Антоненко
Анастасия Антоненко 37 0

Он схватил своих питомцев и унес подальше от разрушенного здания.

Фото, видео: Reuters/Maxwell Briceno; x.com/freddyzur/status/2069938482248593743; 5-tv.ru

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В Венесуэле мужчина спас двух собак из разрушенного дома, который пострадал от двух землетрясений. Этот трогательный момент проявления человеческого сострадания и заботы попал на видео, которое быстро разлетелось в интернете.

На кадрах видны полностью разрушенные дома и отель в городе Ла-Гуайра, расположенном на севере страны. Пользователи сравнили город с зоной боевых действий.

В разгар мощного землетрясения, потрясшего столицу Каракас, мужчина, несмотря на огромную опасность, вернулся домой с единственной целью — спасти своих питомцев.

На видео мужчине передали в руки двух хвостатых друзей. Он схватил их и унес подальше от разрушенного здания.

Как ранее писал 5-tv.ru, у побережья Венесуэлы произошли два мощных землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5. Эпицентр находился в 56 км от Валенсии и в 27 км к северо-западу от Монтальбана, на глубине 13 км.

Колебания ощущались в Каракасе и соседней стране Гайане, где были зафиксированы повреждения зданий и трещины на стенах. Экономический ущерб предварительно оценили в 2–20% ВВП страны.

Кроме того, Посольство России в Венесуэле обратилось к россиянам, призвав их сохранять спокойствие, соблюдать меры личной безопасности и следовать указаниям местных властей.

Гражданам порекомендовали подготовить «тревожную сумку», а для связи в экстренных ситуациях звонить по номеру: +58-212-993-45-31.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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