В Приморье подросток сливал бензин и попал в реанимацию с сильнейшим отравлением

Подросток в Приморье оказался в реанимации после отравления бензином во время ремонта мопеда. Об этом сообщили в пресс-службе Находкинской городской больницы.

По данным медиков, пострадавшего доставили в больницу ночью, примерно через 3,5 часа после инцидента. До этого он ремонтировал мопед в гараже.

Как уточнили в больнице, подросток пытался откачать бензин из емкости с помощью шланга. Он использовал распространенный, но крайне опасный способ — создавал разрежение ртом, из-за чего проглотил топливо.

Сначала пациента поместили в реанимацию. После обследования и стабилизации состояния его перевели в детское отделение стационара. Врачи продолжат наблюдать за подростком, пока сохраняется риск возможных осложнений после отравления.

Ранее в Туве несколько посетителей кафе в Ак-Довураке почувствовали себя плохо и обратились к врачам с симптомами пищевого отравления. Медицинская помощь потребовалась восьми жителям Ак-Довурака и Барун-Хемчикского района.

Пострадавших, по предварительным данным, доставили в Барун-Хемчикский межкожуунный медицинский центр. После случившегося районная прокуратура начала проверку. Надзорное ведомство выясняет, соблюдались ли санитарно-эпидемиологические требования при организации горячего питания.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.