Движение судов через Ормузский пролив сократилось до шести за сутки

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 43 0

До конфликта США и Ирана через водный коридор проходило до 140 судов ежедневно.

Судоходство через Ормузский пролив сократилось

Фото: Reuters/Stringer

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Ормузский пролив Война в Иране

Движение судов через Ормузский пролив сократилось до шести за сутки

Движение торговых судов через стратегический Ормузский пролив сократилось до критической отметки — шесть единиц в сутки. Об этом сообщило агентство Reuters.

По данным журналистов, в водный коридор вошли лишь четыре судна, перевозивших сырьевые товары, включая два пустых танкера для нефтепродуктов. Еще два судна покинули пролив. Это ничтожно мало по сравнению с довоенным уровнем, когда ежедневно по маршруту проходило от 130 до 140 судов.

Обвал трафика произошел на фоне жесткой риторики Тегерана. Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохаммад-Багер Зулькадра заявил, что пролив останется закрытым до тех пор, пока США не изменят свое поведение и не прекратят агрессию против республики и ее союзников.

В ответ американский президент Дональд Трамп пригрозил новыми военными ударами, если судоходство не будет немедленно восстановлено.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Иран пригрозил Украине ответными мерами за атаку на торговое судно в Каспийском море.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
Ормузский пролив
8 авг
Иран атаковал судно нефтяной компании ОАЭ в Ормузском проливе
7 авг
Иран и Оман хотят оставить лишь один маршрут через Ормузский пролив
24 июл
Нефтегазовые доходы России за июль вырастут почти на 60% из-за блокады Ормузского пролива
24 июл
США ударили по военным командным центрам в Иране
24 июл
США тринадцатую ночь подряд бомбят Иран
23 июл
США атаковали военные объекты Ирана
23 июл
Нефтяной танкер подорвался и загорелся в Ормузском проливе
23 июл
США вновь начали наносить удары по Ирану
21 июл
Армия США наносит новые удары по Ирану
20 июл
США нанесли по Ирану девятую серию ударов
+18° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
82.37
-0.24 95.18
-0.11
Полное солнечное затмение 12 августа: что оно изменит в жизни знаков зоди...

Последние новости

21:25
Егор Корнев выиграл золото чемпионата Европы на дистанции 50 метров баттерфляем
21:13
Лесной секрет долголетия: как грибы продлевают жизнь
21:04
В Москве водитель грузовика сбил пиар-директора «Москвички» и скрылся
20:52
Трамп поблагодарил Путина за освобождение американца Гилмана
20:45
Рассасывать по инструкции: как выбрать таблетки от боли в горле
20:30
Дробовик Курта Кобейна уничтожили спустя почти 30 лет после его смерти

Сейчас читают

Первые кадры с места ДТП: кто был за рулем разбившейся в Екатеринбурге Lamborghini
Вдребезги! Lamborghini врезался в здание в Екатеринбурге
Чтобы не тянул плечи: как выбрать рюкзак для первоклассника
Хозяин антикварного магазина раскрыл, за какие вещи СССР платят большие деньги коллекционеры

Интересные материалы

Удары ВС РФ по Украине — атака на Одесскую ТЭЦ
Гороскоп на деньги на август 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на август 2026 — видео
Любовный гороскоп на август 2026 для знаков зодиака — видео