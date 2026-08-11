Движение судов через Ормузский пролив сократилось до шести за сутки

Движение торговых судов через стратегический Ормузский пролив сократилось до критической отметки — шесть единиц в сутки. Об этом сообщило агентство Reuters.

По данным журналистов, в водный коридор вошли лишь четыре судна, перевозивших сырьевые товары, включая два пустых танкера для нефтепродуктов. Еще два судна покинули пролив. Это ничтожно мало по сравнению с довоенным уровнем, когда ежедневно по маршруту проходило от 130 до 140 судов.

Обвал трафика произошел на фоне жесткой риторики Тегерана. Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохаммад-Багер Зулькадра заявил, что пролив останется закрытым до тех пор, пока США не изменят свое поведение и не прекратят агрессию против республики и ее союзников.

В ответ американский президент Дональд Трамп пригрозил новыми военными ударами, если судоходство не будет немедленно восстановлено.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Иран пригрозил Украине ответными мерами за атаку на торговое судно в Каспийском море.

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