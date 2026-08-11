ФСБ предотвратила 60 диверсий с начала года
Украинские спецслужбы постоянно наращивают активность по вербовке исполнителей.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/ЦОС ФСБ РФ; 5-tv.ru
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Усиление защиты объектов транспорта и энергетики от террористических атак ВСУ обсудили сегодня на заседании Национального антитеррористического комитета. Как сообщил директор ФСБ Александр Бортников, с начала года силовики предотвратили более 60 диверсий, задержаны 150 злоумышленников. При этом украинские спецслужбы постоянно наращивают активность по вербовке исполнителей.
Глава ФСБ уточнил, что масштабное совершенствование системы борьбы с беспилотниками проводится уже сейчас. Но необходимо активизировать работу в регионах.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что сотрудники ФСБ задержали подозреваемого в подготовке теракта против российских военнослужащих в Херсонской области.
По данным правоохранительных органов, он является сторонником запрещенной в России террористической организации. Задержанный рассказал, что с ним связался неизвестный человек через мессенджер Telegram и предложил выполнять задания за денежное вознаграждение. Сперва куратор поручил найти адреса проживания российских военнослужащих. Затем ему приказали забрать взрывное устройство.
После того как «посылка» оказалась на руках у подозреваемого, мужчина был задержан сотрудниками ФСБ. Изъятое радиоуправляемое взрывное устройство было замаскировано под пауэрбанк. В нем содержалось более чем 200 граммов взрывчатого вещества.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
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