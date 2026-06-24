«Сколько сменится за 25 лет»: Песков пошутил над премьер-министрами Британии

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 41 0

Пресс-секретарь президента РФ пошутил о том, сколько британских лидеров побывают на посту за 25 лет.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Jaimi Joy; 5-tv.ru

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Песков: неизвестно, сколько премьер-министров сменятся в Британии за 25 лет

Неизвестно, сколько премьер-министров сменятся в Великобритании за 25 лет. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе XII международного научно-экспертного форума «Примаковские чтения».

«Мы даже, наверное, сейчас вряд ли сможем прогнозировать, сколько премьер-министров Великобритании сменится за это время (25 лет — Прим. ред.)», — сказал официальный представитель Кремля.

Песков отметил, что будущее мироустройство будет оформляться новым поколением в середине XXI века, которому предстоит подводить итоги политических дискуссий, ведущихся в наши дни.

Ранее 22 июня Песков прокомментировал уход в отставку премьер-министра Великобритании Кира Стармера. По словам пресс-секретаря президента России, бывший британский лидер никак не зарекомендовал себя в отношениях с Москвой.

Кроме того, Песков заявил, что многие сейчас задаются вопросом о том, грядет ли улучшение на российско-британском дипломатическом треке после отставки Стармера. В то же время сам пресс-секретарь настроен скептически и сомневается, что кто-то из нынешних британских политиков собирается дружить с Россией.

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