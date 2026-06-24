Семь лет колонии: суд вынес приговор бывшему депутату Мосгордумы Круглову

Суд вынес приговор бывшему депутату Мосгордумы Максиму Круглову

Замоскворецкий суд Москвы огласил приговор бывшему депутату Московской городской думы от партии «Яблоко» Максиму Круглову*. Как сообщил корреспондент 5-tv.ru, фигуранту назначили семь лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии.

Кроме того, суд запретил экс-парламентарию заниматься администрированием интернет-ресурсов в течение трех лет после отбытия основного наказания.

Государственное обвинение настаивало на более суровой мере пресечения. Прокурор просил назначить Круглову восемь лет лишения свободы в колонии общего режима.

Следствие считает, что бывший депутат разместил в одной из социальных сетей недостоверную информацию о действиях Вооруженных сил России. После возбуждения уголовного дела политика задержали — это случилось осенью прошлого года.

Сам Круглов в ходе разбирательства виновным себя не признал. Суд, изучив представленные материалы и доводы сторон, пришел к выводу о его виновности и вынес обвинительный приговор.

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* — внесен в перечень террористов и экстремистов.