Путин провел совещание по вопросам развития авиации

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Президент РФ заявил, что страна смогла успешно заместить импортную авиатехнику.

Фото, видео: © РИА Новости/Михаил Метцель; 5-tv.ru

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Путин осмотрел новые российские самолеты и провел совещание по развитию авиации

Будущее российской гражданской авиации обсуждали в Жуковском. Место выбрано абсолютно не случайно, вся история этого города связана с полетами и небом. И вот сейчас отечественное самолетостроение проходит очень сложный период восстановления. Появляются первые современные разработки и мы начинаем пересаживаться с Airbus и Boeing на наши самолеты. Какие именно, увидел корреспондент «Известий» Павел Кузнецов.

Эти белые крылья — приносят светлые надежды. Ренессанс российского авиапрома демонстрируют президенту: от регионального Ил-114-300 — до среднемагистрального МС-21-310.

— Надежная машина?

— Машина по уровню безопасности и надежности сейчас, наверное, самая. На самом первом месте.

Новый лайнер — полностью отечественный. Вплоть до каждой клепки в фюзеляже.

— Этот самолет уже полностью импортозамещенный, в принципе все, что вы здесь видите, да, это уже нашего производства. В первую очередь, конечно, хотелось бы отметить импортозамещение крыла.

Рядом уже знакомый всем Superjet 100. Тоже теперь исключительно российский.

«То, что летает сейчас в авиакомпаниях, — это двигатели SaM 146, их производило совместное предприятие, французско-российское. Исключительно ОДК, российское предприятие, разработало полнолстью этот [новый] двигатель. Он очень похож по характеристикам на летающий двигатель и призван его заменить», — подчеркнул главный конструктор SJ-100 ПАО «Яковлев» Кирилл Кузнецов.

А этот небольшой борт — Ил-114-300. Предназначен для региональных перевозок, скажем, над просторами Сибири.

По сравнению с предыдущей моделью, крыло и двигатель нового турбовинтового Ильюшина сильно подняли над землей. И теперь он может заходить на посадку прямо на гравий. То есть для дальних регионов нашей страны, где не всегда есть бетонная взлетно-посадочная полоса, машина — незаменимая.

Первый тестовый полет был совершен в марте 2024 года.

«На самолете установлены три инерциальные системы, лазерные, которые обеспечивают точность навигации. Возможна коррекция как по спутнику, так и по радиотехническим средствам», — отметил заместитель начальника летно-испытательного центра по летной службе АО «Ил» Сергей Сухарь.

Ил-114-300 прошел все испытания и сертификации. К концу года как минимум один такой должен подняться в воздух с первыми пассажирами. Но что сегодня вообще происходит в авиационной отрасли страны? Совещание об этом Владимир Путин начал с того, что авиаперевозки для России — невероятно важны, учитывая расстояния.

«Высокоразвитые страны с хорошими традициями, с хорошими показателями авиастроения, они все-таки пользуются такой серьезной международной кооперацией. В силу большого количества причин Россия была вынуждена, но оказалась в состоянии полностью все импортозаместить», — подчеркнул президент РФ Владимир Путин.

В мире всего четыре страны, которые могут полностью самостоятельно выпускать авиационные двигатели. И Россия — одна из них. Но в авиаотрасли нужно все делать быстрее и масштабнее.

«Мы, разумеется, помогали, помогаем и будем помогать авиационной промышленности, но персональная ответственность и спрос с руководителей за результат, за сроки, за качество, безусловно, всегда будет оставаться высоким», — отметил российский лидер.

Совещание продолжилось в закрытом, но весьма расширенном формате. Это значит, что вопросов, требующих срочных решений, несмотря на очевидные успехи в российской авиации, накопилось немало. И нужны конкретные шаги.

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