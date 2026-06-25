People: работник больницы хранил дома человеческие останки и готовил из них еду

В Венгрии арестовали 30-летнего сотрудника больницы, который, незаконно собирал человеческие останки и готовил из них пищу для собственного употребления. Правоохранители считают, что части тел могли быть получены как на месте его работы, так и на заброшенных кладбищах в Венгрии и Словакии. Об этом сообщило People.

Что нашли следователи

Расследование началось после сообщения о том, что мужчина хранит человеческие останки не только дома, но и на территории медицинского учреждения, где работал санитаром.

Во время обыска в его квартире полицейские обнаружили черепа, человеческую кисть, нижнюю часть ноги, мозг, реконструкцию лица из кожных тканей, а также сердце в банке, происхождение которого еще устанавливают эксперты.

По данным следствия, часть костей хранилась в чемодане, а электронные устройства подозреваемого были изъяты для дальнейшей проверки.

Мужчина признался, что употреблял останки в пищу

Во время допроса задержанный заявил, что всегда интересовался анатомией и патологией. По информации венгерской полиции, он признался, что готовил еду из некоторых человеческих останков и употреблял ее в пищу различными способами.

При этом следствие пока не сообщает, как долго продолжалась подобная практика и были ли к ней причастны другие люди.

Откуда могли появиться останки

Правоохранители предполагают, что часть останков мужчина мог получить благодаря работе в больнице. Кроме того, следствие считает, что он незаконно вскрывал старые заброшенные захоронения в Венгрии и соседней Словакии.

Все обнаруженные останки будут изучены судебно-медицинскими экспертами, чтобы установить их происхождение и возраст. От результатов экспертиз зависит, будут ли предъявлены дополнительные обвинения.

Какие обвинения ему грозят

На данный момент мужчину подозревают в незаконном обращении с человеческими останками. Однако венгерская полиция не исключает, что перечень обвинений может расшириться после завершения экспертиз и анализа изъятых материалов.

Следователи также проверяют происхождение всех найденных предметов и выясняют, не связана ли история с другими преступлениями.

Криминологи отмечают, что подобные инциденты относятся к числу исключительных и практически не встречаются в современной судебной практике.

Большинство известных случаев каннибализма и незаконного обращения с человеческими останками связаны с тяжелыми психическими расстройствами или специфическими криминальными обстоятельствами.

В настоящее время расследование в Венгрии продолжается, а правоохранители ожидают результаты судебно-медицинских исследований, которые должны прояснить происхождение обнаруженных останков.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.