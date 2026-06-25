«Мягкая сила» Кремля: чем не угодил эстонскому МИД мультсериал «Маша и Медведь»

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 44 0

Критика была озвучена на фоне новостей о покупке Netflix новых сезонов проекта.

МИД Эстонии о «Маше и Медведе»

Фото: Кадр из мультфильма «Маша и Медведь: Скажите «Ой!», 2023г.

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МИД Эстонии увидел в мультфильме «Маша и Медведь» «милитаристские идеи»

Российский мультсериал «Маша и Медведь» негативно влияет на западные умы. К такому выводу пришел глава эстонского МИД Маргус Цахкна. О чем он и сообщил на своей странице в социальной сети.

«Маша и Медведь» — часть «мягкой силы» Кремля, внедряющая прокремлевские и милитаристские идеи в детские развлечения», — написал он.

Кроме того, дипломат потребовал внести ясность относительно «советской символики», которая демонстрируется в мультсериале.

Это заявление было сделано на фоне новостей о том, что американская стриминговая компания Netflix продлила лицензию на показ «Маши и Медведя», а также его спин-оффов (проекты в рамках этой же вселенной, но про других героев). Кроме того, платформа выкупила права на показ еще двух сезонов серила.

«Маша и Медведь» — российский анимационный проект студии Animaccord. Мультсериал пользуется большой популярностью во всем мире. Он был переведен более чем на 40 языков и побил несколько рекордов.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Россия сотрудничает с Индией, Китаем и Сербией в киноиндустрии. Об этом заявила министр культуры РФ Ольга Любимова. Она также отметила, что контент, созданный отечественными кинематографистами совместно с зарубежными партнерами, востребован далеко за пределами стран СНГ.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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