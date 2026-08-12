Актрису Наталью Трубникову похоронят на Ваганьковском кладбище

Стало известно место похорон актрисы Натальи Трубниковой, об этом родные артистки сообщили ТАСС.

Звезду фильма «31 июня» похоронят на Ваганьковском кладбище рядом с супругом — режиссером-балетмейстером Анатолием Кулаковым.

«Прощание пройдет в узком кругу, в закрытом формате. Мы не хотели бы приглашать никого, кроме родственников», — сказали родные Трубниковой

Причины смерти актрисы не раскрываются — в семье Трубниковой на этот вопрос отвечать отказались и назвали его личным.

Советская балерина и актриса Наталья Трубникова скончалась на 72-м году жизни. Ее тело было обнаружено без признаков жизни в квартире в Тверском районе столицы. Известно, что артистка страдала болезнью Паркинсона.

Наталья Трубникова получила широкую известность благодаря роли принцессы Мелисенты в музыкальной сказке «31 июня». Она также снималась в фильмах «Формула любви» и «12 стульев» и выступала на сцене Московского академического музыкального театра.

Председатель Союза театральных деятелей России Владимир Машков вместе с сопредседателем Валерием Гергиевым выразили соболезнования семье Трубниковой.

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