Дмитрий Маликов, Гуф и t.A.T.u попали в черный список Молдавии

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 36 0

В перечень нежелательных к приглашению лиц также входят Моргенштерн*, Баста и Люся Чеботина.

Молдавия внесла в черный список Маликова и Гуфа

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

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Министерство культуры Молдавии обнародовало список российских исполнителей, чье участие в мероприятиях на территории республики признано нежелательным. Об этом сообщает ведомство.

В перечень вошли как ветераны отечественной поп-сцены, так и молодые хип-хоп-звезды.

Среди фигурантов значатся артисты Дмитрий Маликов, Леонид Агутин, Диана Арбенина и группа t.A.T.u. Рэп-культура представлена Гуфом, Бастой, Маканом, а также Моргенштерном*. Неожиданно в список попала и исполнительница Люся Чеботина. Замыкает перечень музыкант Юрий Каспарян.

Причины столь жесткого отбора со стороны Кишинева пока не поясняются.

Сам документ был составлен на фоне усиливающихся в регионе интеграционных процессов с Румынией. Ранее нижняя палата румынского парламента одобрила законопроект об объединении двух стран, что вызвало неоднозначную реакцию в молдавском обществе — не все хотят соединять эти две страны.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

* — включен в реестр иностранных агентов РФ.

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