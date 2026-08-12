Российские и китайские автомобили почти поделили рынок в РФ

Российские и китайские автомобили занимают равные доли рынка в 2026 году

Автомобили российских и китайских производителей в России по итогам первых семи месяцев 2026 года заняли практически одинаковую долю рынка. Разница между показателями продаж оказалась минимальной.

По данным агентства «Автостат», с января по июль в стране реализовали 298,8 тысячи новых машин китайских марок и 296,7 тысячи автомобилей российских брендов. Об этом сообщил глава агентства Сергей Целиков.

Всего за этот период россияне приобрели 730,7 тысячи новых легковых автомобилей — это на 12,2% больше, чем за аналогичный промежуток прошлого года.

При этом продажи автомобилей китайских производителей снизились на 17% и составили 298,8 тысячи экземпляров. В то же время отечественные марки показали заметный рост: их реализация увеличилась на 35% — до 296,7 тысячи машин.

«Продажи чисто китайских брендов сократились на 17%, до 298,8 тысячи. В то же время реализация автомобилей российских брендов (в том числе новых) увеличилась на 35%, до 296,7 тысячи штук», — написал Целиков в своем Telegram-канале.

Таким образом, доли двух групп производителей на российском рынке оказались почти одинаковыми: китайские компании заняли 40,9%, а российские — 40,6%.

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