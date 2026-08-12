Армия России нанесла удар по базе горюче-смазочных материалов в Одессе

Армия России нанесла удар по базе горюче-смазочных материалов (ГСМ) в Одессе. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ на своем канале в мессенджере МАКС.

«В порту Одессы поражена база горюче-смазочных материалов, задействованная в обеспечении топливом подразделений ВСУ», — уточнили в ведомстве.

Также была атакована портовая инфраструктура и морские суда Украины. Они использовались в военных интересах Незалежной.

Для этих ударов российские военные применили высокоточное оружие воздушного базирования и ударные беспилотники большой дальности.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что российские дроны поразили патрульный катер в акватории Черного моря. Это водное транспортное средство использовалось для сопровождения в украинские порты морских сухогрузов с вооружением для ВСУ.

Также 5-tv.ru писал о том, что армия РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием по ключевым логистическим и промышленным объектам, которые применяли для снабжения украинской армии. По данным разведки, в ангарах находилось до 15 тысяч FPV-дронов.

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