Армия России нанесла удар по базе горюче-смазочных материалов в Одессе

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 50 0

Также была поражена портовая инфраструктура Украины.

По чему ударила Россия в Одессе

Фото: © РИА Новости/Министерство обороны РФ

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Армия России нанесла удар по базе горюче-смазочных материалов (ГСМ) в Одессе. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ на своем канале в мессенджере МАКС.

«В порту Одессы поражена база горюче-смазочных материалов, задействованная в обеспечении топливом подразделений ВСУ», — уточнили в ведомстве.

Также была атакована портовая инфраструктура и морские суда Украины. Они использовались в военных интересах Незалежной.

Для этих ударов российские военные применили высокоточное оружие воздушного базирования и ударные беспилотники большой дальности.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что российские дроны поразили патрульный катер в акватории Черного моря. Это водное транспортное средство использовалось для сопровождения в украинские порты морских сухогрузов с вооружением для ВСУ.

Также 5-tv.ru писал о том, что армия РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием по ключевым логистическим и промышленным объектам, которые применяли для снабжения украинской армии. По данным разведки, в ангарах находилось до 15 тысяч FPV-дронов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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