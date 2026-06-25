Июль 2026 года принесет жару в Москву и похолодание на Дальний Восток

Действительный член Русского географического общества Виталий Стальнов представил в беседе с 7Дней.ru прогноз погоды на июль 2026 года. По его словам, второй месяц лета во многих регионах России окажется теплее климатической нормы, однако без погодных сюрпризов не обойдется.

Москва и Петербург

В столичном регионе температура воздуха, по прогнозу специалиста, будет превышать средние многолетние значения примерно на один-два градуса. Первые дни июля принесут в Москву жару до плюс 30 градусов, местами возможны кратковременные грозы. Затем ожидается небольшое похолодание, однако уже во второй половине месяца жара вернется.

Самыми знойными могут стать середина и конец июля, когда воздух прогреется до плюс 32 градусов. Осадков при этом прогнозируется немного.

Похожая ситуация ожидается и в Санкт-Петербурге. Средняя температура также окажется выше нормы, а в 20-х числах месяца столбики термометров могут подняться до плюс 31 градуса.

Юг России

Самая жаркая погода, как и обычно, ожидается на юге страны. В Крыму и южных регионах европейской части России температура в отдельные дни способна достигать плюс 35-38 градусов.

В середине июля на Черноморском побережье возможны сильные ливни, грозы и град, однако ближе к концу месяца осадки практически прекратятся, уступив место сухой и очень жаркой погоде.

На Нижней Волге, особенно в Астраханской области, синоптик прогнозирует до плюс 36-39 градусов. Количество осадков здесь, как ожидается, окажется ниже климатической нормы.

Урал, Сибирь и Дальний Восток

Жителей Урала ждут резкие перепады температуры. Начало июля окажется жарким — воздух прогреется примерно до плюс 30 градусов. Однако в начале третьей декады произойдет заметное похолодание, и дневные температуры могут опуститься до плюс 11-16 градусов.

В Западной Сибири середина лета ожидается относительно комфортной и теплой. При этом на юге Восточной Сибири прогнозируется более прохладная и дождливая погода, а количество осадков может превысить средние показатели.

На Дальнем Востоке первая половина месяца, по прогнозу Виталия Стальнова, будет прохладной. Позже в регион придут сильные ливни и грозы, а температура воздуха повысится примерно до плюс 29 градусов.

Калининградскую область также ожидает дождливый июль. Несмотря на избыток осадков, в середине месяца здесь прогнозируется несколько очень теплых дней, когда воздух сможет прогреться до плюс 33 градусов.

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