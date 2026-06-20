Лето берет реванш: когда в Москву вернется тепло

Антициклон принесет в столицу ясную погоду без осадков.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В Москве 21 июня воздух прогреется до +25 градусов по Цельсию. Такие показатели температуры в середине дня соответствуют климатической норме июля, сообщил изданию РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Ночью столбики термометров опустятся до +9…+12 градусов, в Московской области — до +7…+12 градусов. Осадков в этот день не ожидается, погода будет солнечной и малооблачной.
Причиной улучшения погодных условий станет гребень антициклона, который обеспечит столичный регион устойчивым высоким давлением.
«В воскресенье, в день летнего солнцестояния, наконец-то, в Москву пожалует настоящее красное лето — индекс ультрафиолета достигнет 8-ми единиц. А все благодаря гребню антициклона, который обеспечит жителей столицы погодой «миллион на миллион», — рассказал Тишковец.
Воскресенье также совпадает с днем летнего солнцестояния — астрономическим событием, когда Солнце достигает максимальной высоты над горизонтом, а Земля получает наибольшее количество солнечного света и тепла за весь год.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что роллы и суши опасно заказывать в жару — они могут стать источником опасных бактерий.
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