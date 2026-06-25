«Сделал все для этого»: Валюшкина раскрыла, почему дети не общаются с Яцко

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 37 0

Они даже не захотели знакомиться со своей младшей сестрой.

Почему дети не общаются с Яцко

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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Старшие дети Александра Яцко отказались от общения с отцом

Дети заслуженной артистки России Елены Валюшкиной полностью прекратили общаться со своим отцом, заслуженным артистом России Александром Яцко. Об этом звезда театра и кино рассказала порталу Starhit.ru.

«Отец, к сожалению, сделал все для того, чтобы дети с ним не общались. Я никогда не была против общения детей с отцом, но они сделали свой выбор», — сказала она.

Знаменитая пара распалась в 2014 году после 20 лет совместной жизни из-за измен Яцко. Валюшкина признается, что до сих пор не простила бывшего мужа и старается не поддерживать с ним никаких связей.

Их общие дети — сын Василий и дочь Мария даже не захотели знакомиться со своей единокровной сестрой Софьей, родившейся в новом браке Яцко.

Ситуацию усугубил и квартирный вопрос. После развода актер пытался отсудить жилье у бывшей семьи, чтобы прописать там младшую дочь, однако Елена вместе с детьми смогла отстоять квадратные метры в суде.

Василий уже окончил Московский архитектурный институт и работает по специальности, а Мария завершает обучение в университете искусств и в июле получит диплом художника.

Сама звезда экрана вместе с дочерью проживает в загородном доме, который она арендует на протяжении последних 25 лет.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Валюшина старается уважать выбор детей и не навязывать советы, хотя признается, что иногда не может удержаться от подсказок.

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