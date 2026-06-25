В эфире радио «Судного дня» прозвучало слово «Обезьянка»

Радиостанция УВБ-76, известная в народе как радио «Судного дня», передала в эфир кодовое слово «Обезьянка». Об этом сообщил Telegram-канал «УВБ-76 логи», круглосуточно отслеживающий активность передатчика.

Сигнал был зафиксирован в 19:07 по московскому времени и стал вторым за день. Ранее, в 13:07, в эфире прозвучало слово «Крюк».

Радиостанция УВБ-76 работает на коротких волнах с 1970-х годов. Несмотря на десятилетия вещания, ее истинное назначение официально не раскрывается.

Она известна постоянным фоновым сигналом, который время от времени прерывается передачей отдельных слов, цифр или кодовых фраз. Именно такие сообщения регулярно вызывают интерес у радиолюбителей и исследователей.

Существует несколько версий назначения УВБ-76. Одна из самых распространенных связывает ее работу с военными структурами и передачей специальных зашифрованных сообщений.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что 24 июня активность станции оказалась значительно выше обычного. Наблюдатели зафиксировали сразу 20 сообщений, переданных в течение дня.

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