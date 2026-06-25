Актриса Мария Порошина экстренно госпитализирована с ишемической атакой

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист Срочная новость 214 0

Артистке стало плохо накануне.

Что известно о состоянии Марии Порошиной

Фото: © РИА Новости/Нина Зотина

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Актрису Марию Порошину госпитализировали с ишемической атакой. Об этом стало известно источнику 5-tv.ru.

По имеющейся информации, артистке стало плохо накануне. Также сообщается, что у нее возникли проблемы с щитовидной железой и давлением.

Сейчас Порошина находится под наблюдением врачей и получает необходимую медицинскую помощь.

Мария Порошина знакома зрителям по ролям в популярных фильмах и сериалах. Она снималась в таких проектах, как «Ночной дозор», «Четвертое желание» и «Бригада».

Ранее 5-tv.ru писал, что народный артист СССР Владимир Спиваков проходит лечение в одной из московских больниц. Супруга музыканта Сати Спивакова сообщила, что он находится в обычной палате, а его состояние не вызывает опасений у врачей.

Однако до этого появлялись сообщения о возможном инсульте, но впоследствии эта информация не подтвердилась.

Тем не менее из-за прохождения лечения организаторам пришлось перенести концерт музыканта, запланированный в Московском международном Доме музыки (ММДМ).

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