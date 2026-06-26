«Надо поднимать дух»: Галина Бокашевская о том, почему артисты не плачут на СВО

Актриса Бокашевская: на концертах в зоне СВО артисты не имеют права плакать

На концертах в зоне СВО артисты поют для бойцов веселые песни о доме и родных. Об этом рассказала корреспонденту 5-tv.ru заслуженная артистка России Галина Бокашевская на благотворительном показе ледового спектакля Татьяны Навки «Дневник памяти».

По ее словам, задача артистов — поддержать солдат как словом, так и делом. Например, приехав с концертом туда, где они воюют. Важно напомнить бойцам, что их ждут дома, ими гордится не только семья, но и вся страна. Поэтому слезы, подчеркнула Бокашевская, там точно не нужны.

«Там вообще ни крапиночки, ни слезиночки. Мы приезжаем, поем веселые песни о доме, о родителях, о семьях. Что их очень ждут, их очень любят. Ими гордится не только семья, но и вся страна. А когда приезжаем домой, я бы спела так, чтобы рыдали, чтобы весь зал зарыдал. Потому что есть у меня такие песни. Только для гражданских такие песни. А там надо поднимать дух», — заявила Бокашевская.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, Галина Бокашевская станет частью коллектива МХАТ имени Горького. Она отметила, что для нее это настоящий подарок судьбы, ведь когда-то давно в этот театр ее приглашала народная артистка СССР Татьяна Доронина.

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