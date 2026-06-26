«Очки тоже снять?»: Роналду дошутился во время досмотра в аэропорту

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 62 0

Сотрудники службы безопасности юмор не оценили.

Как Роналду пошутил во время досмотра в аэропорту

Фото: Reuters/Paul Childs

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Роналду в шутку предложил снять очки во время досмотра в аэропорту

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду пошутил во время проверки безопасности в аэропорту Хьюстона в США перед вылетом сборной Португалии на финальный матч группового этапа чемпионата мира 2026 года по футболу. Об этом сообщило The Nassr Tribune в соцсети Х.

Когда капитана португальской команды попросили убрать с плеча сумку, он в шутку спросил, не нужно ли ему также снять солнцезащитные очки. Охранники на шутку не отреагировали и продолжили досмотр.

Ранее Криштиану Роналду установил рекорд на соревнованиях, став первым игроком, который забил голы на шести чемпионатах мира. Этой вершины он достиг в игре против Узбекистана во втором туре, где также участвовали Мексика и Канада. До этого он блистал на ЧМ 2006, 2010, 2014, 2018 и 2022 годов.

Примечательно, что звездный португалец также забил свой десятый мяч на всемирных состязаниях и превзошел футболиста Эйсебио — тот со своими девятью голами долгое время носил титул лучшего бомбардира португальской сборной на ЧМ.

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