Умер бывший солист группы Blood, Sweat & Tears Дэвид Клейтон-Томас

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 32 0

При нем коллектив добился успеха и стал лауриатом «Грэмми».

Умер Дэвид Клейтон-Томас

Фото: © Getty Images/Michael Putland / Contributor

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Умер канадский певец, солист американской джаз-рок-группы Blood, Sweat & Tears Дэвид Клейтон-Томас. Об этом телеканал CBC со ссылкой на его агента Эрика Элпера.

«Дэвид Клейтон-Томас, мощный канадский певец, поднявший американскую группу Blood, Sweat & Tears на вершину успеха поп-музыки, в том числе до премий „Грэмми“ и одного из самых продаваемых альбомов своего времени, скончался», — говорится в публикации.

Сердце музыканта остановилось в среду, 24 июня, в одной из больниц города Торонто. Ему было 84 года. Причина смерти не озвучена.

Дэвид Клейтон-Томас родился 13 сентября 1941 года. В 1968-м он стал частью уже существовавшей группы Blood, Sweat & Tears. Их второй студийный альбом, названный также как и сам коллектив, был распродан миллионами копий. В записи этой пластинки и принимал участие Клейтон-Томас.

Несколько композиций с данного сборника занимали второе место в чарте синглов Billboard. А в 1970-м году группа стала лауреатом премии «Грэмми».

Однако в 1972 году Дэвид Клейтон-Томас покинул коллектив и стал развивать сольную карьеру. Он был включен в Зал славы канадской музыки, а также в Аллею славы Канады в Торонто.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что умер номинированный на премию «Грэмми» американский музыкальный продюсер Тэй Кит. Ему было 29 лет. Кит известен по работе с такими рэперами, как Трэвис Скотт и Дрейк.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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