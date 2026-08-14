«Мне чужого не надо»: пойманный с поличным вор разбросал награбленное

Эфирная новость 32 0

Патрульные доставили эмоционального преступника в отдел для расследования инцидента.

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Пойманный с поличным вор стал на месте избавляться от награбленного

Московские правоохранители задержали крайне эмоционального грабителя. В одном из столичных супермаркетов мужчина ходил между рядов, жадно хватая товары и запихивая в свою сумку. В таком ажиотаже, видимо,  он совсем позабыл, что повсюду камеры, которые следят за каждым его шагом.

Остужать его грабительский запал пришлось полицейским, которые взяли вора с поличным. Но то ли нервы сдали, то ли его охватило раскаяние, только тот неожиданно начал швыряться награбленным и на коленях просить прощения. Однако патрульным все же пришлось его доставить в отдел для расследования инцидента.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Иркутской области работники полиции задержали подозреваемого в ограблении магазина. Мужчина напал на продавщицу, показав ей сложенные «пистолетом» пальцы под рукавом кофты. 

Полицейские задержали креативного грабителя по горячим следам. Им оказался 35-летний местный житель. По словам фигуранта, он хотел купить воды, но на карте было недостаточно денег. Разозлившись, он решил ограбить кассу и натянул рукав кофты на кулак, чтобы казалось, что под ним находится оружие.

Напуганная сотрудница магазина отдала грабителю всю выручку, он сложил ее в пакет и убежал. Всего мужчина украл 430 рублей, сразу потратив их. Дома его уже ждали правоохранители.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+13° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 50%
83.81
0.81 96.75
0.97
День перемен: что принесет соединение Меркурия и Юпитера во Льве 15 авгус...

Последние новости

15:07
«Поступают неправильно»: обманутые абитуриенты массово обращаются в полицию
15:02
Реки мелеют, газа все меньше: ущерб от жары в Европе составит около 180 млрд евро
15:01
Путин провел оперативное совещание с членами Совбеза РФ
14:55
Двое человек пострадали при пожаре на крыше здания в центре Петербурга
14:46
«Мало не покажется»: какой будет предстоящая зима
14:38
Хакеры или конкуренты? Крупная сеть фитнес-клубов столкнулась с масштабной утечкой данных

Сейчас читают

Какие специалисты будут получать много денег через 5 лет
Ударил несколько раз: мужчина зарезал 14-летнюю девочку на улице
У блогера-иноагента Варламова* нашли долги по штрафам почти на 245 тысяч рублей
Луч света мощнее Солнца: зачем России гигантский СКИФ и как он изменит нашу жизнь

Интересные материалы

Удары ВС РФ по Украине — атака на Одесскую ТЭЦ
Гороскоп на деньги на август 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на август 2026 — видео
Любовный гороскоп на август 2026 для знаков зодиака — видео