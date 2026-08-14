«Мне чужого не надо»: пойманный с поличным вор разбросал награбленное

Пойманный с поличным вор стал на месте избавляться от награбленного

Московские правоохранители задержали крайне эмоционального грабителя. В одном из столичных супермаркетов мужчина ходил между рядов, жадно хватая товары и запихивая в свою сумку. В таком ажиотаже, видимо, он совсем позабыл, что повсюду камеры, которые следят за каждым его шагом.

Остужать его грабительский запал пришлось полицейским, которые взяли вора с поличным. Но то ли нервы сдали, то ли его охватило раскаяние, только тот неожиданно начал швыряться награбленным и на коленях просить прощения. Однако патрульным все же пришлось его доставить в отдел для расследования инцидента.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Иркутской области работники полиции задержали подозреваемого в ограблении магазина. Мужчина напал на продавщицу, показав ей сложенные «пистолетом» пальцы под рукавом кофты.

Полицейские задержали креативного грабителя по горячим следам. Им оказался 35-летний местный житель. По словам фигуранта, он хотел купить воды, но на карте было недостаточно денег. Разозлившись, он решил ограбить кассу и натянул рукав кофты на кулак, чтобы казалось, что под ним находится оружие.

Напуганная сотрудница магазина отдала грабителю всю выручку, он сложил ее в пакет и убежал. Всего мужчина украл 430 рублей, сразу потратив их. Дома его уже ждали правоохранители.

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