В Европе назвали законной реакцию России на попытки захвата судов

Политолог Леруа: ответ Путина на угрозы в адрес флота совершенно легитимен

Россия имеет право защищать свои торговые и военные суда от попыток захвата. Об этом в беседе с 5-tv.ru заявил французский политолог Эммануэль Леруа.

По его словам, угрозы захвата и абордажа российских судов не имеют оснований в международном и морском праве. Леруа считает, что ответные меры Москвы являются обоснованными.

«Ответ Владимира Путина на угрозы захвата и абордажа судов российского флота, торгового флота России, которые продолжаются уже несколько месяцев, совершенно легитимен, поскольку это действительно акты пиратства, не основанные ни на каком международном праве, ни на каком действующем морском праве», — заявил политолог.

Он отметил, что инициативы ряда европейских стран по военному захвату российских судов могут привести к ответным действиям и усилению противостояния между Россией и Западом. По мнению эксперта, подобное развитие событий вызывает опасения за международную безопасность.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Москва ответит зеркально на попытки западных стран захватывать российские торговые суда. Об этом глава государства сообщил во время контроля за завершающей стадией учений Тихоокеанского флота.

Президент также отметил, что российские власти фиксируют попытки ограничить свободное плавание российских судов. По его словам, такие действия нарушают международное морское право. Он добавил, что Министерство обороны России и командование Тихоокеанского флота получили соответствующие поручения, при этом Москва сохраняет готовность к поиску взаимовыгодных решений.

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