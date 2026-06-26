В морозилке московского медцентра нашли пять человеческих голов

В медицинском центре на востоке Москвы обнаружили пять человеческих голов. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Необычную находку полиция обнаружила во время следственных мероприятий в учебном корпусе в районе Новокосино. Завернутые в пакеты человеческие головы лежали в морозильнике.

Выяснилось, сотрудники медицинского центра использовали останки в качестве «учебных пособий» для подготовки хирургов и косметологов.

Как добавил инсайдер, правоохранители пришли в медицинский центр в рамках расследования уголовного дела о взятках и превышении должностных полномочий. По данным следствия, руководитель компании разработал схему по изготовлению «материалов» из человеческих частей для будущих стоматологов, косметологов и других специалистов.

К незаконной торговле может быть привлечен начальник одного из моргов Санкт-Петербурга. Расследование продолжается. Правоохранители выясняют все обстоятельства.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Москве задержали мужчину, подозреваемого в убийстве и расчленении сестры. На вопросы журналистов он отвечать не стал, в том числе о мотивах предполагаемого преступления.

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