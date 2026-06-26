Мессенджер МАКС начал тестировать комментарии в публичных каналах

Мессенджер МАКС приступил к тестированию новой функции, которая позволяет пользователям оставлять комментарии под постами в публичных каналах. Об этом сообщили Вконтакте.

В тесте участвуют более 100 авторов, включая Юлию Высоцкую, Валю Карнавал, военкора Кирилла Федорова, а также «РБК Стиль жизни» и телеканал «Россия 1».

В ближайшие недели опцию подключат всем владельцам публичных каналов, позже — приватных. Для активации достаточно включить «Комментарии» в настройках. Оставлять сообщения смогут пользователи Android, веб- и десктоп-версий. Авторы увидят количество откликов и смогут отвечать от лица канала.

На июнь в МАКСЕ насчитывается свыше девяти миллионов каналов с общей аудиторией 400 миллионов подписчиков.

На начало мая в российском приложении зарегистрировано более 125 миллионов пользователей.

Ранее Захарова назвала удаление российских приложений из App Store «циничным, вопиющим актом политической цензуры».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.