Мессенджер МАКС начал тестировать комментарии в публичных каналах

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Алена Куликова
Алена Куликова 28 0

Опцию подключат всем владельцам публичных каналов, позже — приватных.

МАКС запускает тестирование комментариев в публичных каналах

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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Мессенджер МАКС приступил к тестированию новой функции, которая позволяет пользователям оставлять комментарии под постами в публичных каналах. Об этом сообщили Вконтакте.

В тесте участвуют более 100 авторов, включая Юлию Высоцкую, Валю Карнавал, военкора Кирилла Федорова, а также «РБК Стиль жизни» и телеканал «Россия 1».

В ближайшие недели опцию подключат всем владельцам публичных каналов, позже — приватных. Для активации достаточно включить «Комментарии» в настройках. Оставлять сообщения смогут пользователи Android, веб- и десктоп-версий. Авторы увидят количество откликов и смогут отвечать от лица канала.

На июнь в МАКСЕ насчитывается свыше девяти миллионов каналов с общей аудиторией 400 миллионов подписчиков.

На начало мая в российском приложении зарегистрировано более 125 миллионов пользователей.

Ранее Захарова назвала удаление российских приложений из App Store «циничным, вопиющим актом политической цензуры».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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