В МИД России призвали международные структуры дать оценку преступлениям Киева

Россия призвала международные организации, власти зарубежных государств и мировую общественность дать оценку атаке ВСУ на автобус в Брянской области. Соответствующее заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Призываем международные структуры, национальные правительства и мировую общественность дать честную оценку преступным деяниям режима Зеленского и решительно осудить этот теракт», — сказала дипломат.

По ее словам, отсутствие реакции на произошедшее может быть воспринято как фактическое одобрение подобных действий и подтолкнуть Киев к новым атакам. Захарова подчеркнула, что Москва ожидает решительного осуждения случившегося со стороны мирового сообщества.

Представитель российского внешнеполитического ведомства также заявила, что российская сторона рассматривает произошедшее как очередное доказательство того, что дети становятся целями ударов.

«Решительно осуждаем это гнусное преступление режима Зеленского», — заявила она.

Захарова добавила, что, несмотря на заявления о приверженности защите детей, украинская сторона сознательно подвергает несовершеннолетних опасности и делает их объектами спланированных атак.

ВСУ 17 июня нанесли удар по автобусу с детской футбольной командой из Белоруссии. Транспорт, в котором находились юные спортсмены из Гомеля, следовал в Геленджик. Автобус атаковали при помощи беспилотника самолетного типа. В результате погибла женщина, сопровождавшая команду. Восемь граждан Белоруссии, в том числе шестеро детей, получили ранения.

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