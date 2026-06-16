«Можно сойти с ума»: невеста Тимура Родригеза высказалась о свадебных приметах

Актриса Катя Кабак: многие свадебные приметы сводят с ума

Актриса Катя Кабак рассказала, как относится к свадебным приметам во время подготовки к торжеству с певцом Тимуром Родригезом. В беседе с корреспондентом 5-tv.ru на вечеринке Ollin артистка призналась, что не хочет строго следовать суевериям.

По ее словам, она пока не остановилась на одном конкретном свадебном образе. После этого журналисты поинтересовались у актрисы, можно ли советоваться с женихом при выборе платья и показывать ему наряд до свадьбы, намекнув, что приметы это запрещают.

Кабак ответила, что не верит в такие предубеждения, потому что они сказываются на психике.

«Если жить по этим суевериям, мне кажется, можно сойти с ума. Поэтому, в том числе по поводу того, что жених не должен видеть заранее (платье. — Прим. ред.), у меня нет таких каких-то странных предубеждений. И поэтому некоторые платья я даже уже показала», — призналась артистка.

При этом Катя решила лично заняться образом жениха. Она хочет подарить Тимуру Родригезу костюм.

«Вообще я решила подарить костюм от себя, чтобы это было, вот у меня было представление, как мне хотелось бы. И мы делаем такой очень интересный», — поделилась актриса.

Актриса призналась, что во время подготовки узнала о множестве свадебных запретов.

«Я столько всего уже услышала, что нельзя, оказывается, на свадьбе быть в раздельных вещах. Вы знали? Это очень плохая примета. Я просто как раз и говорю, что, когда стала примерять варианты, мне там подруга говорит: „Ты что?! Если отдельно корсет, отдельно юбка, семья развалится“. А вот этого нельзя, еще чего-то нельзя», — поделилась артистка.

Про помолвку Тимура Родригеза и Кати Кабак стало известно в конце апреля. Как сообщал 5-tv.ru, певец сделал предложение возлюбленной в центре Москвы, рядом с кинотеатром «Художественный».

Ранее 5-tv.ru писал, как бывшая жена Родригеза пытается испортить его свадьбу.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.