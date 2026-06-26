«В работе»: Сарик Андреасян экранизирует роман «12 стульев»

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 41 0

Съемки начнутся уже весной следующего года.

Когда Андреасян начнет снимать 12 стульев

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Режиссер Сарик Андреасян экранизирует роман «12 стульев»

Режиссер Сарик Андреасян приступил к работе над новой экранизацией романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова «12 стульев». Об этом постановщик сообщил на своей странице в социальных сетях.

Андреасян опубликовал первый постер будущего фильма и рассказал, что сейчас идет работа над сценарием. Съемки картины запланированы на весну 2027 года.

«Ну вы уже поняли! В следующем году начинаем съемки! Ваши мысли, кто мог бы быть на сегодняшний день лучшим Бендером и Воробьяниновым? Сценарий в работе. Снимаем весной 2027 года!» — написал режиссер.

В последние годы Сарик Андреасян активно экранизирует произведения русской литературы. Сейчас режиссер продолжает работу над проектом «Война и мир», а до этого выпустил фильмы «Онегин» и «Сказка о царе Салтане».

Ранее 5-tv.ru писал, что Сарик Андреасян и актриса Лиза Моряк ждут третьего общего ребенка. Супруги уже воспитывают двух дочерей, а во время гендер-пати сообщили, что вскоре в их семье впервые появится мальчик.

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