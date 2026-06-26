Спортивный самолет врезался в самый высокий небоскреб Пекина

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 37 0

После удара воздушное судно разрушилось.

Фото, видео: Reuters/Maxim Shemetov; 5-tv.ru

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Спортивный самолет Aurora SA60L врезался в небоскреб CITIC в Пекине. Об этом сообщило китайское издание Ming Pao.

«Небольшой самолет с регистрационным номером B-12PP врезался в башню CITIC в Пекине. Информация о пострадавших и погибших пока неизвестна», — говорится в публикации.

После столкновения самолет разрушился в воздухе, а его обломки упали на навес у восточного входа в здание. На месте начался пожар.

Небоскреб CITIC считается самым высоким зданием Пекина. Сколько человек находилось на борту самолета в момент происшествия, пока не уточняется.

Известно, что воздушное судно принадлежало компании Dongshi Shuangyue General Aviation, которая занимается обзорными и демонстрационными полетами, а также обучением пилотов.

Ранее 5-tv.ru писал, что в бразильском Белу-Оризонти одномоторный самолет потерпел крушение после отказа двигателя. Воздушное судно врезалось в жилой дом. В результате происшествия два пилота погибли, еще трое пассажиров получили тяжелые травмы.

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