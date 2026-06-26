Принц Уильям стал миллиардером и обошел по состоянию Карла III

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 37 0

Главным источником его дохода остается имущество, перешедшее ему после смены монарха.

Какое состояние у принца Уильяма

Фото: www.globallookpress.com/Cover Images

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Принц Уэльский Уильям стал миллиардером. Об этом сообщает газета Mirror со ссылкой на ежегодную отчетность Sovereign Grant.

Состояние наследника британского престола оценивается примерно в 1,6 миллиарда долларов (более 123 миллиардов рублей. — Прим. ред.). Тем самым он оказался богаче своего отца — короля Великобритании Карла III, чье состояние оценивается в 846 миллионов долларов (более 65 миллиардов рублей. — Прим. ред.).

Основной доход принцу Уильяму приносит герцогство Корнуолл, которое перешло к нему в 2022 году после восшествия Карла III на престол. Согласно опубликованным данным, только за 2025–2026 финансовый год принц заработал около 28,5 миллиона долларов (более 2,1 миллиарда. — Прим. ред.).

При этом за четыре года в статусе принца Уэльского Уильям выплатил более 26 миллионов долларов налогов (более двух миллиардов рублей. — Прим. ред.).

Несмотря на то, что Карл III унаследовал частные владения своей матери — королевы Елизаветы II, он пока не достиг статуса миллиардера.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что после выхода мемуаров принца Гарри «Запасной» отношения между ним и принцем Уильямом стали еще более напряженными.

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