Экс-ведущему программы Top Gear Джереми Кларксону диагностировали рак

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 39 0

Звезда британского телевидения уже приступил к лечению.

Чем болеет Джереми Кларксон

Фото: www.globallookpress.com/Cover Images

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У знаменитого британского телеведущего Джереми Кларксона был диагностирован рак. Об этом он рассказал в выпуске одного из собственных шоу.

Кларксон уточнил, что об онкологическом заболевании он узнал в мае. Форма рака у 66-летнего телеведущего «агрессивная». Однако недуг смогли обнаружить на ранней стадии.

Кларксон уже приступил к лечению. Но не все в этом процессе идет гладко.

«Если это (лечение. — Прим. ред.) окажется успешным, увидимся в шестом сезоне. А если нет, то не увидимся», — заявил телеведущий.

Он родился 11 апреля 1960 года. Наибольшую известность получил как ведущий программы Top Gear. В рамках этого проекта он совместно с другим британским журналистом Джеймсом Мэем были первыми, кто достиг северного магнитного полюса на автомобиле. Также Джереми Кларксон является обладателем престижной международной телевизионной премией «Эмми».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что актер Дмитрий Поднозов попал в реанимацию. Артист борется с раком легких, который дал метастазы в мозг. Его состояние врачи оценивают как тяжелое, более того, Поднозову требуется операция.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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