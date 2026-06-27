Всех детей организованно вывезли из «Артека» в Крыму

|
Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 57 0

Часть направили домой, остальных— в оздоровительные учреждения Краснодарского края.

Что происходит в Артеке

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Организованный выезд детей из Международного детского центра «Артек» завершен. Об этом сообщили на сайте Министерства просвещения Российской Федерации. 

«По состоянию на 26 июня завершены мероприятия по организованному выезду детей из Международного детского центра «Артек», — говорится в сообщении.

Детей направили домой, а также в оздоровительные лагеря Краснодарского края.

В ведомстве уточнили, что в трех лагерях Крыма продолжают находиться дети из разных регионов России. Их выезд осуществляется как организованными группами, так и самостоятельно - с родителями. Ситуация находится на личном контроле министра просвещения России Сергея Кравцова.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что власти Республики Крым временно приостановили летнюю оздоровительную кампанию. Согласно указу, с 22 июня по 1 сентября в регионе действует запрет на бронирование мест, прием и размещение детей и организованных групп в лагерях и других учреждениях отдыха.

Ограничения также распространяются на объекты, где проводятся туристические, образовательные и спортивные мероприятия с участием несовершеннолетних.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
77.06
1.43 87.40
1.63
Усильте энергию волос: лунный гороскоп стрижек на июль 2026 для знаков зо...

Последние новости

1:28
США ударили по объектам в Иране в ответ на нападение в Ормузском проливе
1:00
В Германии зафиксировали рекордную жару за всю историю метеонаблюдений
0:34
Путин поздравил российских выпускников с окончанием школы
0:05
Всех детей организованно вывезли из «Артека» в Крыму
23:55
Возраст молодежи в России предложили повысить до 40 лет
23:40
Буркина-Фасо разорвала дипотношения с Францией

Сейчас читают

В России начали снижаться цены на черешню: когда ягода станет еще дешевле
«Спасибо, что выбрал нас!» — Вадим Галыгин в четвертый раз стал отцом
Психолог объяснила улыбку Зеленской после слов о «самом тяжелом периоде жизни»
Семейную ипотеку ждут большие перемены: к чему готовиться россиянам

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июль 2026 года для всех знаков зодиака — видео
Здоровье и болезни у знаков зодиака: гороскоп на июль 2026
Гороскоп на деньги на июль 2026 для знаков зодиака: видео
❤️Любовный гороскоп на июль 2026 для знаков зодиака — видео