«С Настей ехать опасно»: как Волочкова заставила понервничать Зверева

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 31 0

По его словам, из-за ситуации он испытал сильный стресс.

Как Зверев оказался в стрессовой ситуации из-за Волочковой

Фото: Донат Сорокин/ТАСС

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Сергей Зверев потерял Анастасию Волочкову в аэропорту во время путешествия

Совместное путешествие с заслуженной артисткой России Анастасией Волочковой запомнилось стилисту Сергею Звереву надолго. В беседе с KP.RU он рассказал, как чуть не потерял балерину в аэропорту.

Сергей отметил, что шел по терминалу, на ходу читая своей спутнице «лекцию», а когда обернулся, то обнаружил, что Волочковой рядом нет. Он подчеркнул, что из-за этой ситуации испытал стресс.

«С Настей мы вместе ездили в какой-то город, и с Настей ехать опасно. Я иду по аэропорту, читаю ей лекцию. Рассказываю, как надо себя вести, потому что нас снимают — что не надо пить. Поворачиваюсь, а ее нет! И что мне делать? А у меня уже посадка. Я не могу ее ждать. У меня такой был стресс», — сказал Зверев.

Стилист пояснил, что вскоре балерину вызвали по громкой связи, после чего артистка объявилась со словами: «Добрый вечер!».

«Я говорю: „Чтоб ты усралась! Ты нам устроила стресс. Куда ты ушла?“ Она сказала, что пошла искать носочки, но это неправда. Она увидела красивого мужика и поперлась за ним — 100%!» — добавил Сергей.

Ранее Зверев признался, что при каждой встрече с Волочковой кормит ее, так как сильно переживает из-за того, что она ничего не ест.

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