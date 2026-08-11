Авиакомпания ответила Волочковой после скандала с рейсом на Мальдивы

Авиакомпания «Аэрофлот» ответила Волочковой после скандала с рейсом на Мальдивы

Авиакомпания «Аэрофлот» прокомментировала ситуацию с заслуженной артисткой РФ Анастасией Волочковой, которую не допустили к посадке на рейс Москва — Мале. Представители перевозчика заявили, что балерина и ее спутник обратились к сотрудникам у выхода уже после окончания посадочной процедуры.

По данным авиакомпании, рейс SU320 10 августа отправился из Москвы в Мале с 385 пассажирами, среди которых было более 60 детей. Посадка на борт завершилась в 22:15, а спустя три минуты к гейту подошли два человека, которые не успели пройти процедуру вовремя.

В компании уточнили, что после завершения посадки начинается подготовка самолета к вылету, поэтому допуск опоздавших пассажиров становится невозможным в соответствии с правилами обслуживания рейсов.

При этом перевозчик заявил, что записи с камер наблюдения показывают: пассажиры не находились возле выхода с начала посадки. Согласно данным видеоконтроля, в 22:16 они направлялись к гейту со стороны ресторанной зоны терминала, которая расположена на значительном расстоянии от выхода.

Ранее Волочкова рассказывала, что не получила информации о завершении посадки и находилась рядом с выходом, где фотографировалась с поклонниками. Балерина утверждала, что ждала, пока пассажиры зайдут в самолет, однако объявления об окончании процедуры не прозвучало.

«Ничего об окончании посадки никто не объявил. Никто ничего не сказал. Я за углом сидела, но дело в том, что меня атаковали поклонники. Все со мной фотографировались, я никому не отказываю. Я за уголочек села, чтобы подождать, пока все зайдут в самолет», — рассказала артистка.

Волочкова также заявила, что не планирует обращаться в суд из-за произошедшего, назвав подобное разбирательство недостойным для себя.

«Вы знаете, опускаться до этого дна я просто не считаю нужным с высоты своего статуса великой, выдающейся русской балерины. Опускаться до вот этого днища», — сказала она.

Что заявила авиакомпания

В перевозчике подчеркнули, что время окончания посадки указывается на посадочных талонах и информационных табло в аэропорту. Кроме того, сообщения о завершении процедуры транслировались по громкой связи в терминале. Также в авиакомпании отметили, что перед вылетом отдельно обращались к пассажирам, которые еще не прошли посадку.

После того как Волочкова и ее спутник не попали на рейс, артистке пришлось приобрести новые билеты. Она заявляла, что потратила на них около 300 тысяч рублей. Эта поездка должна была стать 29-м путешествием балерины на Мальдивы.

Спор из-за багажа и версия с овербукингом

Директор Волочковой ранее предположил, что причиной ситуации мог стать овербукинг — когда авиакомпания продает больше билетов, чем количество доступных мест в самолете.

«У авиакомпании практикуется овербукинг, то есть когда они продают мест больше, чем в самолете. Может быть, мы именно с этим столкнулись? Может быть, они изначально знали, что нас не посадят в этот самолет? По крайней мере, то, что нам люди вот пишут как раз», — рассказал он.

Он добавил, что ранее уже сталкивался с подобной практикой во время поездок на гастроли. После инцидента также возникли проблемы с багажом. Чемодан Волочковой удалось найти и вернуть, однако ее директор заявил, что после перевозки с ним возникли вопросы.

Сама артистка отмечала, что похожая ситуация произошла не только с ней — по ее словам, среди пассажиров, которых не допустили к рейсу, были и иностранные граждане.

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