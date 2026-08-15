В Шатуре женщина и ребенок пострадали в результате атаки дрона ВСУ

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 153 0

Мальчик находится в тяжелом состоянии.

Число пострадавших от атаки дронов на Подмосковье 15 августа

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России Атака беспилотников на Москву

Силы противовоздушной обороны ночью отразили атаку беспилотников на Московскую область. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

По его словам, над территорией области было сбито и подавлено восемь БПЛА. Беспилотники были зафиксированы в Домодедово, Одинцово, Раменском, Чехове, Шатуре и Воскресенске.

В результате атаки в Шатуре пострадали 55-летняя женщина и девятилетний ребенок. БПЛА попал в частный дом, в результате чего была повреждена кровля.

Губернатор уточнил, что мальчик находится в тяжелом состоянии. Врачи оказывают ему необходимую помощь, в ближайшее время ребенка планируют эвакуировать в Детский научно-клинический центр имени Рошаля. Женщина получила травму головы, ее состояние оценивается как средней степени тяжести.

Отражение атаки продолжается. Беспилотники фиксируются над Можайским и Наро-Фоминским городскими округами. Все оперативные службы работают в усиленном режиме.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 августа, для всех знаков зодиака

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