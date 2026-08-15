В Шатуре женщина и ребенок пострадали в результате атаки дрона ВСУ

Силы противовоздушной обороны ночью отразили атаку беспилотников на Московскую область. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

По его словам, над территорией области было сбито и подавлено восемь БПЛА. Беспилотники были зафиксированы в Домодедово, Одинцово, Раменском, Чехове, Шатуре и Воскресенске.

В результате атаки в Шатуре пострадали 55-летняя женщина и девятилетний ребенок. БПЛА попал в частный дом, в результате чего была повреждена кровля.

Губернатор уточнил, что мальчик находится в тяжелом состоянии. Врачи оказывают ему необходимую помощь, в ближайшее время ребенка планируют эвакуировать в Детский научно-клинический центр имени Рошаля. Женщина получила травму головы, ее состояние оценивается как средней степени тяжести.

Отражение атаки продолжается. Беспилотники фиксируются над Можайским и Наро-Фоминским городскими округами. Все оперативные службы работают в усиленном режиме.

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