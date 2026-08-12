Еще один трофей для Сафонова: «ПСЖ» поборется за Суперкубок УЕФА

Матвей Сафонов в составе «ПСЖ» поборется за Суперкубок УЕФА

Российский голкипер Матвей Сафонов может пополнить коллекцию трофеев еще одной престижной наградой. Его «Пари Сен-Жермен» встретится с английской «Астон Виллой» в матче за Суперкубок УЕФА в австрийском Зальцбурге.

В мае 2026 года Матвей во второй раз выиграл Лигу чемпионов, став первым российским футболистом с двумя победами в главном клубном турнире Европы.

Как Сафонов стал двукратным победителем Лиги чемпионов

Финал Лиги чемпионов для Сафонова состоялся 30 мая 2026 года. ПСЖ встретился с лондонским «Арсеналом» в Будапеште, а судьба трофея решилась в серии пенальти после ничьей 1:1 в основное и дополнительное время.

Парижане выиграли серию со счетом 4:3 и второй сезон подряд стали обладателями главного европейского трофея. Для Сафонова эта победа стала второй в карьере: первую Лигу чемпионов он выиграл вместе с ПСЖ в сезоне-2024/25.

Российский голкипер провел в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов 11 матчей, в четырех из них сохранив ворота в неприкосновенности. После финала Сафонов заявил, что не видит причин останавливаться на достигнутом и намерен двигаться к новым победам.

Теперь следующий вызов появился уже в начале нового сезона. Перед матчем с «Астон Виллой» Сафонов признал, что легкой игры ждать не стоит. По его словам, английская команда является очень крепким соперником, поэтому парижанам придется провести тяжелый матч.

С чего начиналась карьера Сафонова

Матвей Сафонов родился 25 февраля 1999 года в Ставрополе, но значительная часть его детства прошла в Краснодаре. Его отец Евгений работал тренером молодежной команды баскетбольного клуба «Локомотив-Кубань», поэтому спорт с ранних лет был частью жизни будущего футболиста.

Сам Сафонов в детстве занимался плаванием, посещал математический кружок и играл в шахматы. В футбол он пришел через школьную секцию. Уже на первом просмотре тренеры определили его на позицию вратаря — решение, которое в дальнейшем определило всю профессиональную карьеру спортсмена.

Сафонов оказался в академии «Краснодара», где прошел все основные ступени подготовки. Его первым тренером стал Александр Рубцов. Молодой голкипер постепенно набирался опыта, а затем получил возможность проявить себя на взрослом уровне.

«Краснодар»

Дебют Сафонова в Российской премьер-лиге состоялся 13 августа 2017 года в матче против «Амкара». В основной состав он попал после травмы основного вратаря Андрея Синицына, но быстро доказал, что способен конкурировать за место в стартовом составе.

Переломным стал сезон-2018/19. Сафонов закрепился в воротах «Краснодара» и начал регулярно выступать не только в чемпионате России, но и в еврокубках. В конце 2019 года он получил премию «Первая пятерка» как лучший молодой футболист РПЛ.

Особое значение для его карьеры имел сезон-2020/21. «Краснодар» впервые вышел в групповой этап Лиги чемпионов, а Сафонов помог команде пройти квалификацию. В противостоянии с греческим ПАОКом он отразил пенальти, став одним из героев европейской кампании клуба.

Со временем молодой вратарь превратился в одного из лидеров команды и получил капитанскую повязку. В 2022 году Сафонов был признан лучшим вратарем России и получил приз имени Льва Яшина. Всего за основной состав «Краснодара» он провел 175 матчей.

Как складывалась карьера Сафонова в сборной России

В национальную команду России голкипер прошел через юношеские сборные разных возрастов. Первый вызов в главную команду страны он получил осенью 2020 года, а дебютировал летом 2021-го в товарищеской встрече с Польшей.

Через несколько недель Сафонов впервые сыграл в официальном матче сборной — на чемпионате Европы против Финляндии. Россияне победили, а вратарь получил опыт выступления на крупнейшем международном турнире.

Переход Сафонова в «ПСЖ»

Летом 2024 года российский вратарь сделал важный шаг в клубной карьере. Сафонов перешел из «Краснодара» в «Пари Сен-Жермен» за 20 миллионов евро и подписал контракт до 2029 года.

Переход в один из самых известных клубов Европы стал серьезным испытанием. Голкиперу предстояло адаптироваться к новой стране, конкурировать за место в составе и привыкать к требованиям французского футбола.

Дебют Сафонова состоялся в Лиге чемпионов в матче против «Жироны». Россиянин сохранил свои ворота сухими, а затем получил возможность выступать и в других турнирах за парижан.

Первый сезон во Франции сразу принес ему несколько крупных трофеев. Вместе с ПСЖ Сафонов выиграл чемпионат Франции, Кубок страны и Лигу чемпионов. В декабре 2025 года он также стал одним из героев финала Межконтинентального кубка ФИФА, отразив четыре пенальти подряд в послематчевой серии.

В сезоне-2025/26 российский вратарь во второй раз стал чемпионом Франции, а затем снова выиграл Лигу чемпионов.

Как Сафонов познакомился с будущей женой

Важные изменения произошли у футболиста и за пределами поля. Сафонов женился на Марине Кондратюк, с которой познакомился еще во время выступлений за «Краснодар». Их знакомство произошло во время одного из командных перелетов: Кондратюк работала стюардессой на чартерных рейсах клуба.

Пара официально зарегистрировала отношения весной 2025 года в российском консульстве в Париже. Летом 2026 года супруги провели полноценное свадебное торжество, подготовку к которому старались не афишировать.

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