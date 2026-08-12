Потеряем гравитацию? Полное солнечное затмение вызвало волну фейков о конце света

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Космическое событие ожидается 12 августа, но пугать людей начали заранее — якобы проектами НАСА и вирусными технологиями вирусного помешательства.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Klaus-Peter Wolf; 5-tv.ru

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Весь мир сегодня — в ожидании грандиозного солнечного затмения и «конца света», который провозгласили на Западе. Еще за несколько месяцев до этого «апокалипсиса» в интернете начали разгонять теорию о том, что именно 12 августа Земля на несколько секунд потеряет гравитацию. Представить сложно, но миллионы людей на планете в это поверили.

К дискуссиям подключилось даже американское космическое агентство. Ведь в статьях фигурировала некая секретная программа НАСА. Кто в итоге оказался автором фейка? И для чего это нужно — узнала корреспондент «Известий» Юлия Цветаева.

Хаос не гравитационный, а информационный. В интернете разгоняют волну о «конце света». Якобы 12 августа где-то после полудня Земля на семь и три десятых секунды потеряет гравитацию. И со всех концов планеты люди стремятся в Испанию. Как будто в древних пророчествах, которые вдруг начинают сбываться. И все это якобы предсказало НАСА в сверхсекретном проекте «Якорь».

«Проект Якорь» якобы существует. Да что такое этот «Проект Якорь»? По версии интернет-ресурсов — некая секретная программа НАСА, якобы содержит протоколы безопасности, призванные спасти максимальное число жизней. А предсказывают гибель сорока миллионов человек при потере гравитации на те самые семь секунд. Да реально ли это? Я исследовал вопрос и нашел этот самый «якорь» — проект НАСА от 1993 года: система креплений для объектов на поверхности Луны и Марса!» — рассказал создатель и ведущий популярного канала о загадочных явлениях Рекс Бэр.

Российские ученые назвали «весть о потере гравитации» полной чушью. Ведь надо куда-то убрать массу Земли, а она немаленькая — почти шесть секстиллионов тонн.

Откуда же пошла волна умственной антигравитации? От пророчества некоего mr_danya_of в Instagram (сеть принадлежит Meta, в России признана экстремистской). Дотошные пользователи выяснили: тот же автор утверждал, что на Аляске «исчезли сразу 600 человек», а сам он одновременно работал в Google, морге, крематории и хосписе — сразу психиатром и криминологом. Аккаунт в начале января исчез.

Даже если этот «Даня» просто псих, сервисы фактчекинга видят явление.

«Аналитики, которые изучали эту историю, подчеркивают мастерство мистификации: смесь реального астрономического события с выдуманными техническими деталями, авторитетным названием и якобы повышенной готовностью элитных отрядов спасателей. Цель — максимальное правдоподобие, чтобы разбередить воображение. Известная вирусная формула для привлечения внимания и влияния на умы», — пишет сервис.

И вот тут вопрос: кто и зачем обкатывает эти вирусные технологии массового помешательства? Ответ на поверхности — его дают те же аналитические порталы США. Реклама в соцсетях почти в три раза рентабельнее традиционной, и за прошлый год ее объем вновь побил рекорд: почти 485 миллиардов долларов. США — крупнейший рынок. И на то же экстремистское детище Цукерберга приходится почти половина мирового дохода от этой рекламы. Понятно, почему платформа не фильтрует дремучие, но вирусные посты, вызывающие у скучающей публики затмение сознания.

— Затмение для меня очень волнительно! Мы уже видели два затмения, так что знаем, что погода немного переменчивая, но в любом случае будет интересно.

Это ж надо было лететь из Штатов пять тысяч километров в Исландию, чтобы увидеть, как Луна на три минуты закроет собой Солнце. Но именно это и вызвало такую истерию вокруг 12 августа. Звездопад Персеиды плюс парад шести планет, плюс полное солнечное затмение.

«У нас все смели — раскупили специальные очки за 15 дней до события. Мы подробно объяснили клиентам: нельзя смотреть невооруженным глазом!» — сказала фармацевт из Франции Жеральдин Кулон.

Европа — во власти затмения еще до его начала. На ажиотаже делают бизнес, пусть и поменьше, чем на рекламе под вирусными вбросами в интернете, но все же. В Испании истерия достигла пика — такое небесное явление впервые с 1905 года. И бизнес тут же прокололся: прибыль любой ценой. Власти в срочном порядке запретили шесть брендов очков — производственный дефект грозит необратимой потерей зрения. Ажиотаж — потерей инстинкта самосохранения.

«Все это немного безумно. Нас завалили вопросами — люди задают слишком много вопросов. У нас закончились специальные очки, но не проблема — в некоторых магазинах их еще можно купить», — сказала сотрудница туристического офиса Рейес Бухедо.

На Майорке вообще ввели чрезвычайное положение и перебросили туда армию. Боятся, что любители затмений устроят пожар — а их хватает и в Валенсии, и в пригородах Мадрида. Кроме Испании, целиком будет видно, как Луна на несколько мгновений закроет Солнце, — в Исландии, Гренландии и России.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории страны.

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🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 августа, для всех знаков зодиака

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