«Это неправильно»: Онищенко объяснил, чем может обернуться отказ США от прививок

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 41 0

Академик предупредил о риске роста заболеваемости среди школьников

Чем может обернуться отказ США от прививок последствия

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Онищенко: отказ США от прививок может привести к распространению инфекции

Решение исключить вакцинацию детей от гриппа из национального календаря прививок в США может привести к увеличению распространения инфекции. Такое мнение высказал эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко.

По словам специалиста, школьники входят в число наиболее уязвимых групп, поскольку начало учебного года совпадает с периодом сезонного подъема заболеваемости. В это время дети находятся в закрытых коллективах и могут быстро передавать вирус друг другу.

«Исключать грипп — я считаю, что это неправильно, потому что дети являются группой риска. У них начало учебного года совпадает с подъемом заболеваемости, а находятся они в страшно скученных условиях, в классе сидят, длительное время друг друга заражают», — заявил Онищенко.

Академик отметил, что при отказе от профилактических мер инфекция может распространяться активнее. По его словам, именно младшие возрастные группы часто становятся отправной точкой сезонных вспышек, после чего вирус затрагивает и другие категории населения.

При этом Онищенко подчеркнул, что ситуация с коронавирусом отличается от гриппа. По его мнению, сейчас необходимости в массовой вакцинации от COVID-19 нет из-за изменения эпидемиологической обстановки и отсутствия соответствующих показаний.

Специалист также заявил, что отмена прививок должна основываться на серьезных научных причинах — например, доказанной неэффективности препаратов или подтвержденных рисках осложнений. По его словам, подобных данных в отношении вакцин от гриппа в США представлено не было.

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