Умер актер фильма «Стрелы Робин Гуда» Мартиньш Вердиньш

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Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 30 0

Артист оставил прощальное письмо.

Умер актер фильма «Стрелы Робин Гуда» Мартиньш Вердиньш

Фото: Кадр из х/ф «Матч состоится в любую погоду». реж.: Роланд Калныньш, 1985 г.

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Советский и латышский актер Мартиньш Вердиньш умер в возрасте 85 лет. Об этом сообщил Союз театральных деятелей Латвии.

Сердце артиста перестало биться в минувшую пятницу, 19 июня. причина пока не раскрывается. После смерти звезды фильма «Стрелы Робин Гуда» было опубликовано прощальное обращение, которое Мартиньш Вердиньш составил еще при жизни. В нем актер в шуточной форме высказался о том, что его путь на Земле подошел к концу и теперь он отправляется в другое место.

«Не грустите долго о том, что я ушел… Улыбнитесь тому, что мы однажды встретились! Я прожил жизнь насыщенно и долго. Жизнь, в которой были мечты, работа, любовь, друзья и целая палитра красок», — написал Мартиньш Вердиньш.

В конце своего послания артист поблагодарил родных и близких друзей за поддержку и за возможность был частью их истории.

Мартиньш Вердиньш родился 25 января 1941 года в Риге. В 1963-м году окончил курс актерского мастерства на театральном факультете Латвийской консерватории. Большую часть жизни артист выходил на сцены Валмиерского театра и театра «Дайлес». Параллельно он снимался в кино. Его, например, можно увидеть в таких картинах, как: «Слуги дьявола», «Мираж» и «Матч состоится в любую погоду».

Кроме того, Вердиньш пробовал свои силы в писательском деле. Он выпустил книгу воспоминаний о своей супруге, кинозвезде Мирдзе Мартинсоне.

Ранее американская актриса Энн Блит умерла в возрасте 97 лет. За свою карьеру она снялась в десятках фильмов, а широкую известность ей принесла роль в картине «Милдред Пирс».

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