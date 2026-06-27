Новые фото Пеговой и Марина вызвали споры среди поклонников

Пегова и Марин опубликовали совместное фото и спровоцировали слухи

Народная артистка России Ирина Пегова и актер Сергей Марин вновь привлекли внимание пользователей социальных сетей, выложив новые фото.

Сергей Марин и Ирина Пегова. Instagram*/ marin_sergey_akter

В последние месяцы Марин регулярно публикует совместные фотографии с Пеговой. Один из последних снимков, который актер подписал словами «Поздний завтрак», вызвал обсуждение среди подписчиков.

Часть пользователей обратила внимание на поведение пары в кадре и высказала сомнения в искренности их отношений, упомянув разницу в возрасте между артистами.

«Она смотрит на него, он тоже смотрит на себя»;

«Ну не верю я в любовь с большой разницей в возрасте — ни в одну, ни в другую сторону», — написали в комменариях.

Другие комментаторы, напротив, пожелали Пеговой и Марину счастья, отметив, что возраст не имеет значения, если люди счастливы вместе.

Артисты познакомились на съемках сериала «Царская прививка», где исполнили роли Екатерины II и Григория Орлова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ирина Пегова вышла на красную дорожку IV Премии Гильдии кастинг-директоров России вместе с возлюбленным и коллегой Сергеем Мариным.

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