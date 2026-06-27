«Это как в аду»: Сардаров назвал жизнь эмигрантов за рубежом тяжелым испытанием

Сардаров назвал жизнь эмигрантов за рубежом тяжелым испытанием

Жизнь российских эмигрантов за границей может быть крайне сложной. Таким мнением поделился вернувшийся из США блогер Амиран Сардаров в беседе с Lenta.ru.

«Тебе надо полностью заново начинать, как ребенку учиться ходить сначала, а тебе мыслить, думать, понимать, интегрироваться, общаться. <…> В эмиграции — это как в аду. Первые пять лет точно ничего с этим не сделаешь», — высказался блогер.

Сардаров также сообщил, что в разговорах с представителями власти и влиятельными собеседниками поднимает тему возможной поддержки или возвращения эмигрантов на родину. По его словам, он не желает им проблем, с которыми они сталкиваются за пределами страны.

Кроме того, блогер высказал мнение, что россияне, добившиеся успеха внутри страны, за рубежом могут «плохо закончить».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что блогер Александра Митрошина впервые после оглашения приговора вышла на связь с подписчиками. Интернет-знаменитость опубликовала сообщение в социальной сети, в котором поблагодарила всех, кто поддерживал ее в сложный период.

Тверской суд Москвы признал Митрошину виновной по делу об отмывании 127 миллионов рублей и назначил ей е в виде трех лет лишения свободы условно.

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