«Это как в аду»: Сардаров назвал жизнь эмигрантов за рубежом тяжелым испытанием

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Дарья Корзина
Дарья Корзина 36 0

Блогер после возвращения из США высказался о трудностях адаптации и поддержке соотечественников.

Сардаров сравнил жизнь эмигрантов за рубежом с испытанием

Фото: Шарифулин Валерий/ТАСС

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Сардаров назвал жизнь эмигрантов за рубежом тяжелым испытанием

Жизнь российских эмигрантов за границей может быть крайне сложной. Таким мнением поделился вернувшийся из США блогер Амиран Сардаров в беседе с Lenta.ru.

«Тебе надо полностью заново начинать, как ребенку учиться ходить сначала, а тебе мыслить, думать, понимать, интегрироваться, общаться. <…> В эмиграции — это как в аду. Первые пять лет точно ничего с этим не сделаешь», — высказался блогер.

Сардаров также сообщил, что в разговорах с представителями власти и влиятельными собеседниками поднимает тему возможной поддержки или возвращения эмигрантов на родину. По его словам, он не желает им проблем, с которыми они сталкиваются за пределами страны.

Кроме того, блогер высказал мнение, что россияне, добившиеся успеха внутри страны, за рубежом могут «плохо закончить».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что блогер Александра Митрошина впервые после оглашения приговора вышла на связь с подписчиками. Интернет-знаменитость опубликовала сообщение в социальной сети, в котором поблагодарила всех, кто поддерживал ее в сложный период.

Тверской суд Москвы признал Митрошину виновной по делу об отмывании 127 миллионов рублей и назначил ей е в виде трех лет лишения свободы условно.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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