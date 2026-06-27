«Мы в вас верим»: Пересильд призвала выпускников больше мечтать

Актриса призналась, что прекрасно понимает чувства ребят, ведь когда-то сама стояла на пороге взрослой жизни.
Фото, видео: 5-tv.ru
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Юлия Пересильд призвала выпускников больше мечтать
Заслуженная артистка России Юлия Пересильд призвала участников праздника выпускников «Алые паруса — 2026» больше мечтать.
«Поэтому пообещайте, что вы будете мечтать по-крупному. Невозможное возможно, мы в вас верим», — сказала Пересильд.
Под огнями Дворцовой площади она обратилась к тысячам выпускников, которые в эту ночь прощаются со школой и делают шаг навстречу будущему.
Актриса призналась, что прекрасно понимает чувства ребят, ведь когда-то сама стояла на пороге взрослой жизни и строила самые смелые планы. По словам Пересильд, после окончания школы она мечтала покорить Москву, стать актрисой, встретить любовь и даже отправиться в космос.
«Ребята, я вот вспоминаю себя, когда я закончила школу, как я мечтала покорить Москву, как мечтала стать актрисой, встретить свою любовь. Ну и вообще были еще мечты, которые даже было трудно произнести вслух. Это, конечно, полет в космос», — отметила артистка.
Телевизионную трансляцию праздника проводит Пятый канал — прямой эфир начался в 22:00 по московскому времени. Съемка ведется с воды, воздуха и набережных, что позволяет зрителям подробно увидеть проход брига «Россия».
Праздник «Алые паруса» после многолетнего перерыва был возрожден в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
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