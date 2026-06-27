«Мы в вас верим»: Пересильд призвала выпускников больше мечтать

Юлия Пересильд призвала выпускников больше мечтать

Заслуженная артистка России Юлия Пересильд призвала участников праздника выпускников «Алые паруса — 2026» больше мечтать.

«Поэтому пообещайте, что вы будете мечтать по-крупному. Невозможное возможно, мы в вас верим», — сказала Пересильд.

Под огнями Дворцовой площади она обратилась к тысячам выпускников, которые в эту ночь прощаются со школой и делают шаг навстречу будущему.

Актриса призналась, что прекрасно понимает чувства ребят, ведь когда-то сама стояла на пороге взрослой жизни и строила самые смелые планы. По словам Пересильд, после окончания школы она мечтала покорить Москву, стать актрисой, встретить любовь и даже отправиться в космос.

«Ребята, я вот вспоминаю себя, когда я закончила школу, как я мечтала покорить Москву, как мечтала стать актрисой, встретить свою любовь. Ну и вообще были еще мечты, которые даже было трудно произнести вслух. Это, конечно, полет в космос», — отметила артистка.

Телевизионную трансляцию праздника проводит Пятый канал — прямой эфир начался в 22:00 по московскому времени. Съемка ведется с воды, воздуха и набережных, что позволяет зрителям подробно увидеть проход брига «Россия».

Праздник «Алые паруса» после многолетнего перерыва был возрожден в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.