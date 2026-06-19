Чуть больше недели остается до главного выпускного страны — праздника «Алые паруса». В центре Петербурга обретает черты его сцена. Команда брига «Россия» снова и снова выходит на Неву. А организаторам все сложнее хранить секреты. В этот раз раскрыли, кто будет выступать перед тысячами зрителей — всеми любимые звезды, новые имена. Чем удивят артисты и кому доверили вести шоу? Подробности — у корреспондента «Известий» Максима Облендера.

Ни моросящий дождь, ни ветер не помеха этой масштабной стройке в самом сердце Петербурга. Раз в год на Дворцовой, прямо у Александрийского столпа, у Эрмитажа, вырастает еще одна доминанта.

«Наклонные крыши на массивных опорах, мачты, подъемники, больше тысячи квадратных метров светодиодных экранов — это уже классика. Сразу несколько локаций. Площадь застройки в этом году почти в два раза больше, чем в прошлом. Каждый раз команда праздника устанавливает все новые рекорды. Например, такого, чтобы к выпускникам из огромного депо выезжал скоростной поезд, еще точно не было. Да и не только поезд!» — описывает корреспондент.

«На верхней площадке у нас будет работать, выступать диджей. А внизу эта цилиндрическая часть сцены будет точкой, откуда ведущие будут появляться на своей платформе-кораблике», — объясняет Алексей Булгаков, технический директор концертной части праздника «Алые паруса».

До этого вела праздник всегда звездная пара. В этот раз впервые в плаванье отправятся несколько ведущих: Вячеслав Макаров, Дарья Александрова, Ника Здорик, Юлианна Караулова, Сергей Городничий поведут выпускников навстречу мечте. Концертная часть «Алых парусов — 2026» — «Город мечтателей» — это история о тех, кто стоял перед выбором, сомневался, но шел вперед к своей цели.

«Я как человек, который уже вел „Алые паруса“ и не один раз, знаю, как это… Не то что сложно, это прекрасно, но это очень трудоемкий процесс. И мы все пятеро ныряем в эту глубину, и я уверена мы справимся», — подчеркивает Дарья Александрова, ведущая праздника «Алые паруса».

Впервые сами ведущие станут частью музыкально-театрализованного представления и запоют. А вместе с ними вся страна услышит голоса группы TRITIA, Юлии Пересильд и группы «МАNДРАГОРА». Раскачают Дворцовую Filatov и Karas, Алекс Лим, Алена Свиридова, Люся Чеботина, Елка, Татьяна Куртукова.

А перед звездами на сцену поднимутся участники молодежного кастинга. Это тоже уже традиция. В этом году подано полтысячи заявок. Танцоры, певцы, ведущие, музыканты — жюри отсматривало по 100 номеров в день. Сделать выбор непросто.

«Сколько бы ни было потом человеку лет, он будет вспоминать свой выход на Дворцовую площадь. Потому что, ну по факту, круче мероприятия на планете Земля в этот день — его не существует!» — отмечает Сергей Журавлев, режиссер молодежной программы праздника «Алые паруса».

Ленинградские школьники могли о таком только мечтать. Камерный праздник на берегах Невы впервые прошел в 1968-м. Позже традиция прервалась, но в 2005-м благодаря Акционерному Банку «РОССИЯ», Правительству Санкт-Петербурга и Пятому каналу праздник возродили.

И он тоже ждет своей встречи с выпускниками — белоснежный бриг «Россия», символ праздника и исполнения той самой мечты, о которой будут говорить со сцены.

Команда брига снова и снова взбирается на мачты и реи, снова проходит уже знакомый маршрут и ставит паруса. Ведь есть жесткий тайминг сценария, где, в какой момент должен оказаться бриг «Россия», в свете какого фейерверка, под какую песню. Плюс на мачтах, реях есть звуковая, световая аппаратура, на палубе находятся десятки актеров, что несомненно вносит коррективы в работу экипажа.

«В этот раз нам, кстати, повезло: по прогнозу в одну ночь будет восточный ветер, в другую западный. Для нас отличный шанс протестировать поведение брига на изменяющихся условиях», — говорит капитан брига «Россия» Олег Николаев.

Что точно можно спрогнозировать при любом ветре и погоде — слезы восторга и радости, едва «Алые паруса» появятся в створе разведенного Дворцового моста в волшебной дымке от салюта. И то, что по традиции - про себя или осторожно шепотом - каждый из вчерашних школьников загадает желание, которое непременно сбудется.

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