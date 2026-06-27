Путин и Лукашенко продолжили общение в резиденции президента на Валдае

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 40 0

Лидеры двух стран обсуждают сотрудничество в рамках Союзного государства и региональную безопасность.

Встреча Путина и Лукашенко на Валдае 2026

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

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Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко в субботу, 27 июня, продолжили встречу в резиденции российского лидера на Валдае. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Накануне Лукашенко прилетел в Россию для переговоров в формате «тет-а-тет». На повестке — сотрудничество в рамках Союзного государства, торгово-экономические вопросы, совместные проекты и региональная безопасность. Других подробностей беседы Песков не привел.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент Белоруссии Александр Лукашенко направился в Россию с рабочим визитом. Об этом проинформировал Telegram-канал «Пул Первого».

В рамках поездки глава белорусского государства проведет встречу с российским лидером Владимиром Путиным. Стороны планируют обсудить вопросы двустороннего взаимодействия, перспективы развития отношений между Минском и Москвой, а также текущую международную обстановку.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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